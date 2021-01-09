الدهلكي يدعو التربية لتوضيح معايير اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية

2021/01/09 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، وزارة التربية والادارة المحلية في المحافظة الى توضيح الاليات والمعايير التي تم اتباعها في اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق المحافظة، واصفا تلك الالية بغير العادلة.

وقال الدهلكي في بيان اورده مكتبه الاعلامي، ان “الاليات والمعايير التي تم اتباعها في اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق محافظة ديالى يشوبها الغموض والعديد من علامات الاستفهام على اعتبار انها لم تراعي اعداد المدارس والنسب السكانية في كل قضاء، ناهيك عن وجود تكرار في بعض الاسماء مع وجود اسماء اخرى هم بالاصل متعاقدين او متعينين على دوائر تابعة الى وزارات اخرى”.

ولفت الى ان “الامر الاخر يرتبط بتهميش الاختصاصات المهمة التي تحتاجها غالبية المدارس والتركيز على اختصاصات اخرى رغم الفائض الكبير لها”.

واضاف الدهلكي ان “وزارة التربية والادارة المحلية في المحافظة مطالبين بالاعلان عن الالية التي تم اعتمادها في الاختيار وماهي معايير التنافس بين المحاضرين التي تم الجنوح اليها في الاختيار”، مشددا على “اهمية تطبيق التقاطع الوظيفي لتقليص العدد وشمول اكبر عدد من المتقدمين، حيث ظهرت اسماء وفي الحقيقة هم معينين او متعاقدين مع دوائر تابعة لوزارات اخرى”.

ودعا الى “اعتماد اليات ومعايير ثابتة في عملية الاختيار من بينها

1- سنة التخرج

2- المعدل

3- الاختصاص

4- الموقع الجغرافي ( مدن ، ارياف )

5- الحاله الاجتماعية

6- ضرورة تحديد عدد المحاضرين لكل قضاء بما يتناسب مع التعداد السكاني وعدد المدارس”.

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