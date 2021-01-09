ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية اليوم

2021/01/09 | 11:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت اسعار صرف الدولار، ارتفاعا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية لهذا اليوم السبت.

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