بالصور .. افتتاح منبر حسيني من الذهب ومرصع بالاحجار الكريمة في الكاظمية

2021/01/09 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قبل أيام المنبر الحسيني المطلّي بالذهب والمرصع بالأحجار الكريمة في حسينية “قصر الزهراء” بمدينة الكاظمية في بغداد، وهي تابعة إلى المرجع الشيرازي.رجل الدين الشيعي علي الطالقاني، قام بافتتاح المنبر في 5 كانون الثاني الجاري، حيث ألقى محاضرة دينية، … Readmore

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