ما هي ستراتيجية الفوضى البناءة ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/09 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الإنسان العراقي أصبح مع مرور الوقت والتجربة والواقع الملموس يدرك عمق الظاهرة المتجلية بكابوس ضخم يجثم بتراكماته على الواقع العراقي المتمثلة بالمقدسات التي أفرزتها وجسدتها المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية التي جعلتنا أن نصبح عاجزين لا حولة لنا ولا قوة عليها مترددين في مواجهتها والوقوف ضدها والتعرض إليها وتجاوز قدسيتها لأسباب تاريخية وأخرى اجتماعية وسياسية رسمتها وخططت لها ونفذتها عقول الق ......





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