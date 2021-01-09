مستشار الكاظمي: الحكومة ستحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014

2021/01/09 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليّة مظهر محمد صالح: إنَّ “الحكومة الحالية ستحيي الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014”.وذكر صالح في حديث صحفي ان “الحسابات الختامية لعام 2013 كان يجب ان تقدم مع العام 2014″، مشيراً الى ان “موازنة 2014 لم تقدم بسبب المشكلات التي عاشها العراق خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على …

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