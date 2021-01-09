مسؤول عراقي يعلق على فرض الخزانة الاميركية عقوبات الفياض

2021/01/09 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يوم السبت فرض الخزانة الاميركية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بالخطأ الذي يتعين تصحيحه.وقال الأعرجي في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر”، “ندعو الخزانة الأمريكية، إلى تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية”.واردف قائلا “ليس من الصحيح أن تكون (أي …

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