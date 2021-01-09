في بابل.. القبض على 44 متهماً بقضايا جنائية مختلفة

2021/01/09 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت القوات الأمنية في محافظة بابل، اليوم السبت، القاء القبض على 44 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل العمد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “قيادة شرطة بابل نفذت في غضون الـ24 ساعة الماضية فعاليات أمنية تضمنت “نصب سيطرات اعتراضية وعمليات تحرٍ ومطاردة لعدد من المطلوبين الصادرة بحقهم …

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