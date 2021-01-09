2021/01/09 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، عن اجتماع لرؤساء الكتل في تحالف الفتح بشأن قرار الخزانة الاميركية.وقال المصدر، ان “رؤساء الكتل السياسية المنضوية تحت تحالف الفتح، وهي السند صادقون وبدر ستجتمع ظهر اليوم لمناقشة الموازنة وقرار وزارات الخزانة الامريكية “.واضاف ان “الاجتماع سيصدر عنه بيان خاص عن موقف التحالف بخصوص قرارات الخزانة الامريكية بحق فالح الفياض”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع لرؤساء الكتل في تحالف الفتح بشأن قرار الخزانة الاميركية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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