صور: الأنبار تحتفل بعيد الشرطة عبر استعراض كبير

2021/01/09 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

انطلقت في محافظة الأنبار، السبت، احتفالية كبرى بذكرى عيد الشرطة العراقية.

وينشر "ناس"، (9 كانون الثاني 2021)، صور المراسيم الخاصة بالاحتفال السنوي لقيادة شرطة محافظة الأنبار بمناسبة مرور 99 عاما على تأسيس الشرطة العراقية.

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