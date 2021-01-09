مواقع التواصل تسجل سابقة تحصل لأول مرة في العراق

2021/01/09 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مواقع التواصل الاجتماعي، سابقة لم تحصل في العراق منذ انتشارها في البلاد.

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