2021/01/09 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو لتوزيع أموال ’’المنبر الذهبي’’ على الفقراء - عاجل

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