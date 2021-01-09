رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

2021/01/09 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال اليوم، بلغ نحو 290 ألف إصابة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن "الولايات المتحدة سجلت، اليوم الجمعة، رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة بلغ نحو 290 ألف إصابة وبهذه الحصيلة غير المسبوقة، ارتفع مجموع الإصابات إلى 21,8 مليون ".

وأضافت، أن البلاد أحصت خلال اليوم، 3676 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وبهذا ارتفع مجمل أعداد الوفيات الى أكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة ".

وكانت الولايات المتحدة سجلت الخميس رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة.

ويشار إلى أنه تم تسجيل ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حاليا نحو 131 ألف مريض أسرة بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

في المجموع، سجلت الولايات المتّحدة 21,8 مليون إصابة بالفيروس وأكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.

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