بالأرقام.. أحدث حصيلة لفيروس كورونا في كردستان

2021/01/09 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، السبت (9 كانون الثاني 2021)، عن أحدث حصيلة للإصابات بفايروس كورونا في الاقليم.

وقالت وزارة الصحة في بيانن إن "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في إقليم كردستان وصل الى 104195 حالة اصابة، 36448 في اربيل و30094 في السليمانية، و34554 في دهوك و3099 في حلبجة".

واضاف البيان، أن "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 78040 حالة، 27832 في اربيل و22393 في السليمانية و24860 في دهوك و2955 في حلبجة".

وأضافت، أن الوفيات بلغت "3415 حالة، 915 منها في أربيل و1664 في السليمانية و693 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 22740 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 7701 في اربيل و6037 في السليمانية و9001 في دهوك و1 في حلبجة".

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