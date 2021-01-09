رؤساء كتل تحالف الفتح يعقدون اجتماعا بشان قرار الخزانة الأميركية بإدراج الفياض على قائمة العقوبات الأميركية

2021/01/09 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد صباح اليوم رؤساء الكتل المنظوية في تحالف الفتح اجتماعا بشان قرار الخزانة الأميركية بإدراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على قائمة العقوبات الأميركية"./انتهى9

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