الدهلكي يدعو وزارة التربية ومحافظة ديالى الى توضيح اليات ومعايير اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية بعموم مناطق المحافظة

2021/01/09 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، وزارة التربية والادارة المحلية في المحافظة الى توضيح الاليات والمعايير التي تم اتباعها في اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق المحافظة، واصفا تلك الالية بغير العادلة.وقال الدهلكي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان الاليات والمعايير التي تم اتباعها في اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق محافظة ديالى يشوبها الغموض والعديد من علامات الاستفهام على اعتبار انها لم تراع اعداد المدارس والنسب السكانية في كل قضاء، ناهيك عن وجود تكرار في بعض الاسماء مع وجود اسماء اخرى هم بالاصل متعاقدين او متعينين على دوائر تابعة الى وزارات اخرى"، لافتا الى ان "الامر الاخر يرتبط بتهميش الاختصاصات المهمة التي تحتاجها غالبية المدارس والتركيز على اختصاصات اخرى رغم الفائض الكبير لها".واضاف الدهلكي ان "وزارة التربية والادارة المحلية في المحافظة مطالبتان بالاعلان عن الالية التي تم اعتمادها في الاختيار وماهي معايير التنافس بين المحاضرين التي تم الجنوح اليها في الاختيار"؟، مؤكدا على "اهمية تطبيق التقاطع الوظيفي لتقليص العدد وشمول اكبر عدد من المتقدمين، حيث ظهرت اسماء وفي الحقيقة هم معينون او متعاقدون مع دوائر تابعة لوزارات اخرى".ودعا الى اعتماد اليات ومعايير ثابتة في عملية الاختيار من بينها ، سنة التخرج ، و المعدل ، و الاختصاص ، والموقع الجغرافي ( مدن ، ارياف ) ، والحاله الاجتماعية ، وضرورة تحديد عدد المحاضرين لكل قضاء بما يتناسب مع التعداد السكاني وعدد المدارس"./انتهى9

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