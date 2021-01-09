عقب بيان وزارة المالية.. اسعار الدولار تنخفض في الأسواق العراقية

2021/01/09 | 11:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية في بغداد، اليوم السبت وذلك عقب بيان وزارة المالية التي تحدثت عن قرب اجراء تعديلات تتعلق بزيادة فائدة الخطوة من رفع سعر الدولار وتخفيف الاثار المؤذية له.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 143600 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ووعدت وزارة المالية يوم الجمعة بإجراء زيادة على الفوائد المستحصلة من رفع سعر الصرف للعملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية وإرتفاع اسعار السلع والبضائع المستوردة في البلاد.

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