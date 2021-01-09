2021/01/09 | 11:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمراهق قاد عجلة مسرعة دون علم اهله، واصطدم بعجلة نوع ’’تكتك’’ في مدينة الصدر، ما تسبب بمصرع سائق ’’التكتك’’ وشقيقه الذي كان داخل العجلة ، الاصطدام وقع نتيجة عدم سيطرة المراهق على العجلة التي قادها بسرعة دون ان تكون له خبرة في قيادة العجلات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراهق يقود سيارة دون علم والده ويتسبب بمقتل شقيقين داخل “تكتك” بمدينة الصدر 7 SKY TV.

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