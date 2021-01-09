2021/01/09 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ضمن سلسلة مشاريع، دشنت العاصمة بغداد افتتاح اول مشروع مع بدء العام الجديد، والذي يعرف بـ”قرية دجلة السياحية” حيث شهدت افتتاح أكبر نافورة راقصة في العاصمة بغداد وسط نهر دجلة.

ويبلغ طول النافورة 160 مترًا وبارتفاع ٣٥ متراً، وتقع في نهر دجلة، ضمن مشروع قرية دجلة السياحية ويتضمن المشروع الواقع في شارع المسبح، مرافق أخرى، وهي: مسبح شتوي وصيفي، ونادي صحي، وقاعات للمناسبات وأخرى للمؤتمرات والإجتماعات”.

كما يشمل مطاعم ومقاهي فاخرة، وجلسات خارجية بإطلالة مباشرة على النهر، ومساحات خضراء، وموقف سيارات متعدد الطوابق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: دجلة تتزين.. افتتاح أكبر نافورة راقصة في بغداد وسط نهر دجلة (صور وفيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: دجلة تتزين.. افتتاح أكبر نافورة راقصة في بغداد وسط نهر دجلة (صور وفيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).