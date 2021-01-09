2021/01/09 | 11:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 9 يناير 2021 | 11:10 صباحاً

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اجتماع نيابي يسبق جلسة اليوم..



استحقاق الوسط والجنوب في الموازنة على الطاولة

أعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت ، أن تحالفه سيعقد اجتماعا موسعا قبل انعقاد الجلسة الأولى لقراءة الموازنة من اجل العمل على تثبيت استحقاق الوسط والجنوب في الموازنة .



وقال الزيادي، إن “تحالف سائرون يسعى مع القوى السياسية الأخرى لتثبيت حقوق الوسط والجنوب وفق مبدأ تطبيق العدالة”.



وأضاف، أن “تخصيصات الجنوب عموما والبصرة خصوصا خلال السنوات السابقة اقل استحقاقا من الإقليم”.



وأوضح الزيادي، أن “موازنة الأعوام الماضية لم تكن منصفة للوسط والجنوب”، مشيرا إلى أن تحالفه “يسعى إلى تطبيق مبدأ العدالة بالتساوي وان تكون توزيع الوزارات مسطرة على الجميع ومنها اقليم كردستان”.



وكان النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي اعلن، في وقت سابق، ان نواب محافظات الوسط والجنوب معنين بعدم التصويت على الموازنة ان لم يتم اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي ووفق معايير المحرومية والنسب السكانية .



وقال المحمداوي في لقاء إذاعي أن نواب محافظات الوسط والجنوب معنين بعدم التصويت على الموازنة ان لم يتم اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي ووفق معايير المحرومية والنسب السكانية".



واضاف" على أي أساس نقبل بأن محافظات الوسط والجنوب تعطي كامل ايراداتها للموازنة وغيرها سواء في الاقليم أو غيره لا يعطي إيراداته ويأخذ أكثر من محافظاتنا " .



وأكد المحمداوي انه لن يصوت على هذه الموازنة بشكلها الحالي، معتبرا هذا الموقف مسؤولية وطنية وشرعية.



ودعا المحمداوي الى العدالة بين المحافظات، مؤكدا" ان العدالة يجب أن تكون لها معايير مثلا نسبة السكان أو المحرومية وهذا ينطبق على محافظات الوسط والجنوب ".

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