ألمانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/09 | 11:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 24694 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليون و891581 إصابة.وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878 .وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من 1.5 مليون مريض بعد شفائهم.ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الثلاثاء الماضي المواطنين للحد من الاختلاط وتفرض قيودا أكثر صرامة، مشيرة إلى تمديد إجراءات العزل العام على مستوى البلاد حتى نهاية الشهر.وتقيد القواعد الجديدة لأول مرة […]

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