قاسم الاعرجي: قرار الخزانة الامريكية بحق الفياض خاطئ

2021/01/09 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخزانة الأميركية، إلى “تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية”.ووصف الأعرجي القرار، عبر تغريدة على تويتر، عقب القرار الأميركي، بالخاطئ، قائلاً “ليس من الصحيح أن يكون ضمن قوائم العقوبات”.بدوره … Readmore

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