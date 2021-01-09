الصين: سنلقح شعبنا مجانا ضد كورونا بمجرد توفر اللقاح

2021/01/09 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} افادت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، بأنها ستقدم للشعب لقاحات ضد فيروس كورونا "مجانا"، بمجرد أن تكون متاحة.

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