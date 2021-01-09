مكافأة للمُبلغين عن رافضي اختبارات كورونا في هذه المدينة

2021/01/09 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حثّت مدينة نانغونغ الواقعة شمال الصين، مواطنيها على الإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإغرائهم بذلك من خلال تقديم مكافآت نقدية.

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