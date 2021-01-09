الهجرة تعلن عودة اكثر من ثلاثة الاف نازح الى مناطقهم في نينوى

2021/01/09 | 11:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عودة ثلاثة آلاف و216 نازحا من مخيمات النزوح إلى مناطقهم في نينوى طوعياً.

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