استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الى 1427 دينار

2021/01/09 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستمر انخفاض سعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم السبت 9 كانون الثاني 2021.وسجلت بورصة الكفاح 142700 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف صباح اليوم السبت في بورصة الكفاح 143,600 دينار لكل 100 دولار.

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