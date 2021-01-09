مركز عراقي: انخفاض مستوى الشائعات مقارنة بشهر كانون الاول من العام الماضي

2021/01/09 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

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فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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كشف المركز العراقي لمحاربة الشائعات، السبت، عن انخفاض مستوى الشائعات الشهر الجاري مقارنة بشهر كانون الاول من العام الماضي.

وذكر المركز في بيان اليوم، 9 كانون الثاني 2021، ان " شائعات شهر كانون الثاني شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهر كانون الاول، إذ سجل كانون الثاني 79 شائعة، مقارنة بـ162 شائعة في كانون الاول".

وأضاف البيان انه "الملفت للنظر في شائعات شهر كانون الثاني تقارب اعداد الشائعات على اختلاف مضامينها، إذ تساوت أعداد الشائعات الصحيّة والاجتماعيّة بواقع 9 شائعات وبنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وتلتها الشائعات الاقتصادية بواقع 8 شائعات اضافة الى خطابات التحريض التي كانت تستهدف مواطنين تحولت الى تحريض الى مؤسسات الدولة والقضاء العراقي".

وحذر المركز "من تصاعد خطاب التحريض والكراهية سواء الذي يستهدف اشخاصا او مؤسسات الدولة والمؤسسات القضائية لان كلاهما سيؤدي الى الفوضى العارمة حيث حاولت بعض الصفحات الوهمية ومجموعة مدونين وقنوات اعلامية استغلال الاحداث التي حصلت في كانوني الاول والثاني وتحويلها الى فوضى تستهدف دماء المواطنين ومؤسسات قضائية وغير حكومية مثل مجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية والبنك المركزي".

وأوضح، أن "ما يقارب 70 بالمئة من الشائعات في شهري كانون الاول والثاني انتقلت من وسائل التواصل الاجتماعي الى المواقع والقنوات الاخبارية حيث كان هناك دور كبير للقنوات الاعلامية بتحويل هذه الشائعات من مجهولة المصدر الى اخبار شبه حقيقية يضلل بها المتلقي".

ر.إ

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