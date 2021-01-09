بالصور ...ميسان تحتفل بعيد الشرطة 99

2021/01/09 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان -واع - شذى السوداني

أقامت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم السبت، احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد الشرطة العراقية الـ 99 وذلك على قاعة قصر المؤتمرات في مركز مدينة العمارة.

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الاحتفال تضمن كلمات وقصائد مجدت بدور الشرطة العراقية في حفظ الأمن بالمدن ،وكذلك مشاركة قوات الشرطة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات".

وأضافت أن "الاحتفال تضمن عرض أفلام وثائقية جسدت إنجازات شرطة ميسان ،حضرها عدد من المسؤولين وجمهور غفير ".

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