الصدر يرحب بالمصالحة الخليجية ويأمل ان تعود فائدتها على العراق والمنطقة

2021/01/09 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن امله بان يتمخض عن عودة العلاقات بين السعودية وقطر الفائدة والنفع على البلدين والمنطقة وعلى العراق خاصة.وقال الصدر في تغريدة على تويتر، نتطلع ان تكون عودة تلك العلاقات بداية لإخراج العراق من … Readmore

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