العمليات المشتركة تعلن انسحاب تدريجي للجيش من داخل المدن وتسليم نقاط التفتيش للداخلية

2021/01/09 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، تسليم عددا كبيرا من نقاط التفتيش داخل المدن إلى وزارة الداخلية ضمن خطة سحب قطعات الجيش خارج المدن، وإعطاء المهمة إلى وزارة الداخلية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن عمليات المبادلة جاءت بعد التنسيق … Readmore

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