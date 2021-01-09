رئيس الجمهورية يُهنئ بعيد الشرطة: نحو جهود الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي

2021/01/09 | 11:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الشرطة العراقية بكافة تشكيلاتها وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطاً ومراتب بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والتسعين لتأسيسها.وقال صالح في بيان، إن “هذه المناسبة تدعونا لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات الشرطة من أجل أمن المواطنين والسهر لحماية الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار في البلد، وكذلك دورهم المساند في […]

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