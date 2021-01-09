PUKmedia ينشر خيارات حسم حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2021/01/09 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان هناك 5 خيارات امام حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، وصل الى مجلس النواب وستكون هناك جلسة لمناقشة الموازنة مساء اليوم السبت.

واضاف: هناك 5 خيارات امام مجلس النواب لحسم حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021، الاول هو التصويت عليه كما هو موجود في الموازنة وحسبما اتفقت عليه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وهذا احتمال صعب، والثاني هو تعديل بعض الفقرات الخاصة باقليم كوردستان والتفاوض عليها مرة اخرى، مثلا زيادة كمية النفط المذكورة في الموازنة من 250 الف برميل الى 350 الف برميل يومياً.

واوضح: ان الخيار الثالث هو تغيير بعض الالفاظ الواردة في الموازنة، مثلا، الموازنة تنص على تسليم النفط بالسعر الذي تحدده شركة سومو، ربما يتم تعديل هذا النص الى تسليم مجمل النفط المصدر شريطة تسليم حصة اقليم كوردستان.

واوضح: ان الخيار الرابع هو الغاء المواد الخاصة باقليم كوردستان ووضع مواد اخرى مكانها كما حدث اثناء تشريع قانون تمويل العجز المالي، والخامس هو عدم التفاوض مع الكتل الكوردستانية وفرض نص جديد في الموازنة.

واشار الى ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة تحتاج الى حوارات ومفاوضات مكثفة لتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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