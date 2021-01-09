الصحة: العراق ليس بمأمن من خطر ارتفاع إصابات كورونا

2021/01/09 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، بياناً بشأن فايروس كورونا، مؤكدة أن العراق ليس بمأمن من هذه السلالة الجديدة، رغم انخفاض أرقام كورونا فيه.

وذكرت الصحة في بيان: إنها "تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لإصابات كوفيد 19 ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها واصابتها لجميع الفئات العمرية وبضمنها فئة الأطفال".

واضافت: أن الفايروس "بات يهدد انظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد اجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كافة المؤسسات وحظر الانشطة التجارية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".

ولفتت إلى أن "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى، بسبب استمرار سفر العراقيين والاجانب من الدول ذات التفشي الوبائي إلى العراق وبالعكس".

واشارت الى، أن ذلك يدعوها "لاتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير".

وأكملت الوزارة: "استناداً الى المسؤوليات الرقابية والوقائية، فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاوناً كبيرا للالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الاجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل الى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-19، وهذه المؤشرات خطيرة جدا و تنذر بعودة ارتفاع الاصابات وتفشي الوباء مرة أخرى بعد ظهور السلالات الجديدة".

واردفت الوزارة، بأنه "لا بد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض الى المخالطين الاصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا".

واوضح البيان، إن "وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الاصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الاجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية".

وأكدت الوزارة على "دور وسائل الاعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي احرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا".

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق ليس بمأمن من خطر ارتفاع إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق ليس بمأمن من خطر ارتفاع إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).