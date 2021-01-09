الضاري: يجب دعم القوات الأمنية بعيدا عن سلطة الأحزاب والمحاصصة

2021/01/09 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري على أهمية دعم القوات الأمنية وتمكينها من تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة

وبمناسبة مرور تسعة وتسعين عاما على تأسيس ‫الشرطة العراقية، دعا الضاري في تغريدة على تويتر دعا الى ابعاد القوات الأمنية عن سلطة الأحزاب والمحاصصة، مع تبني إستراتيجية جديدة أساسها الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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