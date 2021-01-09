2021/01/09 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منع موقع تويتر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من كتابة التغريدات عبر الحساب الرسمي المخصّص لرئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة.

فبعد وقت قصير من إقدام تويتر على تعليق الحساب الشخصي لترمب غرّد الرئيس الجمهوريّ المنتهية ولايته مستخدمًا الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة لكنّ التغريدات قد تمّ حذفها سريعا.

وقال موقع تويتر لوكالة فرانس برس إنّ استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف على حسابٍ تمّ سابقا تعليقهُ هو أمر مخالف لقواعد الشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يمنع ترمب من التغريد عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يمنع ترمب من التغريد عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).