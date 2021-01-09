قاسم الأعرجي: فرض عقوبات على الفياض قرار خاطئ وعلى الجانب الأميركي تصحيحه

2021/01/09 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخزانة الأميركية، إلى تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية.

وفي اعقاب اصدار الخزانة الأميركية عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصف الاعرجي في تغريدة عبر تويتر, وصف القرار الأميركي، بالخاطئ، قائلاً “ليس من الصحيح أن يكون ضمن قوائم العقوبات”

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