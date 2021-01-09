رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض،أحدث المقلدين بوسام الحظر الامريكي 

2021/01/09 | 11:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

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