فيروس كورونا ينهك مبابي ويقوده للمجهول.. أعراض خطيرة على الهداف الصغير

2021/01/09 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يعاني بشكل واضح في الفترة الحالية، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من تراجع كبير في مستواه الفني رفقة الفريق الباريسي.

وطالب عقب مباراة سانت إيتيان الأخيرة بالدوري الفرنسي، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مبابي، بضرورة التطور كباقي اللاعبين.

وأتضح تراجع مستوى مبابي الفرنسي والبدني، من خلال أرقامه التهديفية مؤخرا، بالإضافة خسارة المراوغات والصراعات الثنائية في المواجهات.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن،" مبابي مستواه يتراجع بشدة، ويمكن أن يكون السبب في ذلك إصابته قبل عدة أشهر بفيروس كورونا".

وأوضحت أن،" طبيب متخصص في دراسة فيروس كورونا يدعى "جان برنارد فابر"، أكد بأن مبابي تأثر نفسيا وبدنيا بسبب إصابته بكوفيد-19".

وأشار الطبيب الفرنسي إلى أن،" الدراسات كشفت بأن للفيروس تأثير سلبي على الجهاز العصبي من خلال ظهور أعراض للتعب، واضطراب نفسي بعض الشيء".

وشهدت الفترة الماضية، محاولات من قبل باريس سان جيرمان من أجل تجديد التعاقد مع مبابي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

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