روحاني: شركات أجنبية أرادت اختبار لقاح كورونا على الإيرانيين والصحة رفضت

2021/01/09 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت (9 كانون الثاني 2021)، بأن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الايرانيين.

وقال روحاني في تصريح صحفي، نقلته الوكالة الرسمية الإيرنية، عن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين والجهود المبذولة خلال الفترة الاخيرة فقد انخفضت لله الحمد ارقام المصابين بفيروس كورونا بنسبة 80 بالمائة والمتوفين بنسبة 70 بالمائة.

وأعرب روحاني عن أمله بان "لا ندخل الموجة الرابعة لمرض كورونا"، مجددا التأكيد على "مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية مثل استخدام الكمامات وعدم اقامة التجمعات لان ضعف الالتزام باي منها سيهدر كل الجهود".

وأوضح، أن "أحد مطالب المواطنين هو أن نضع اللقاح تحت تصرفهم بأسرع وقت ممكن"، ولفت إلى أن "جهتنا المرجعية هي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

وتابع، أن "اجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح الداخلي وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فقد كنا منهمكين لفترة أكثر من شهر بمسالة التحويلات".

ولفت الى ان "بعض الشركات الاجنبية أرادت اختبار لقاح كورونا على مواطنينا"، مؤكداً أن "وزارة الصحة اتخذت موقفا صائبا برفض هذا الطلب، وليعلم مواطنونا بأنهم سوف لن يكونوا موضع اختبار الشركات المصنعة للقاح".

واكد بان "شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد"، وقال إن "توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك لنرى نتيجة اللقاح".

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