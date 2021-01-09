أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2021/01/09 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، آخر تحديث لاسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وعدد من المحافظات.وجاءت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، خلال تعاملات السوق اليوم، وفق الاتي: السعر في بورصة الكفاح (بغداد):

142,700 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولارالأسعار في الصيرفات ( تقريبي ) 143,000 مقابل كل 100 دولار144,250 مقابل كل 100 دولار البصرة / بورصة143,300 مقابل كل 100 دولارالموصل / جملة143,600مقابل كل 100 دولارديالى / جملة

143,900مقابل كل 100 دولار

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