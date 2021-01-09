بمناسبة ذكراها السنوية.. رئيس الجمهورية يؤكد اهمية الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني للشرطة العراقية

2021/01/09 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت ، الشرطة العراقية بكافة تشكيلاتها وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطاً ومراتب بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها ، مؤكدا أن الواجبات المناطة على عاتق الشرطة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل المواطنين، تستدعي بذل الجهود من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني./انتهى9

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