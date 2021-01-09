همام حمودي : نرفض وندين بشدة قرار الخزانة الامريكية بادراج فالح الفياض بقائمة العقوبات

2021/01/09 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ رفض رئيس المجلس الأعلى همام حمودي قرار الخزانة الامريكية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات".واعتبر حمودي في تصريح صحفي ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الدولة العراقية ، مشيرا الى ان الحشد مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، والفياض شخصية حكومية ووطنية مجاهدة".واكد حمودي : قرار الخزانة الامريكية هو امعان في عدوانية الإدارة الامريكية للحشد التي جسدتها باغتيال قادة النصر وقصف مقرات الحشد وقتل عشرات المجاهدين".ودعا حمودي الحكومة إلى اتخاذ موقف رسمي صارم وحازم تجاه ذلك"./انتهى9

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