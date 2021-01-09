إمرأة ايزيدية: مشروع نادية منحني أملاً كبيراً

2021/01/09 | 11:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال بينما تمكن الآلاف من الأيزيديين من العودة إلى ديارهم في قضاء سنجار – بالعراق بعد 6 سنوات من النزوح القسري، فإن العقبات أمام استئناف حياتهم لا زالت هائلة، خاصة بالنسبة للنساء امثال “عدلان”، وهي أرملة وأم لخمسة أطفال.عدلان إمرأة ايزيدية بعد سنوات من النزوح عادت إلى منطقة سكنها الأصلية ولكن …

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