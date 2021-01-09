يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه دي ليخت بكورونا

2021/01/09 | 11:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال نادي يوفنتوس، أمس الجمعة، إن نتيجة فحص "كوفيد-19"، لمدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، جاءت إيجابية.

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