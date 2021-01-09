2021/01/09 | 11:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]قال نادي يوفنتوس، أمس الجمعة، إن نتيجة فحص "كوفيد-19"، لمدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، جاءت إيجابية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه دي ليخت بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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