2021/01/09 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد الامين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، ان قانون الموازنة العامة لعام 2021، احتوى على الكثير من التناقضات والتي تستلزم تدقيق وتعديل مجلس النواب.وقال العزاوي في تصريحات لـ “النور نيوز” اليوم ان “قانون الموانة يعد الاكبر من بين الموازنات للاعوام السابقة، ويحتوى على الكثير من التناقضات في ملفات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزاوي لـ”النور”: اشرنا الكثير من التناقضات داخل قانون الموازنة ولن يمررها البرلمان بدون تعديلات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزاوي لـ”النور”: اشرنا الكثير من التناقضات داخل قانون الموازنة ولن يمررها البرلمان بدون تعديلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).