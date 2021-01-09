بايدن يكمل فريقه للامن القومي بأختيار ماكغورك منسقاً للشرق الاوسط وشمال افريقيا

2021/01/09 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن أعضاءً إضافيين في فريقه بمجلس الأمن القومي، من ضمنهم بريت ماكغورك ، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب بايدن، أن الدور الاساسي لمجلس الامن القومي بالبيت الأبيض يتمثل … Readmore

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