الشيخ حمودي يهنئ الشرطة العراقية بالذكرى الـ99 لتأسيسها

2021/01/09 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، بالتهاني والتبريكات بالذكرى الـ99 لتأسيس الشرطة العراقية.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، “أزكى التهاني القلبية لقيادة ومنتسبي وزارة الداخلية بالذكرى ال99 لتأسيس الشرطة العراقية، التي تأتي بعد ملاحم بطولية وتضحيات عظيمة كتب رجالها الغيارى بدمائهم صفحة الانتصارات […]

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