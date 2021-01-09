انتقاد نيابي لمعايير اختيار قوائم المحاضرين بمدارس ديالى

2021/01/09 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى رأى النائب عن محافظة ديالى رعد الدهاكي، السبت، ان المعايير التي اعتمدت لاختيار قوائم المحاضرين بمدارس المحافظة غير عادلة، داعيا الى توضيحا واعتماد اخرى ثابتة.وقال الدهلكي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “الاليات والمعايير التي تم اتباعها في اختيار قوائم المحاضرين ضمن المدارس الابتدائية والثانوية في عموم مناطق محافظة …

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