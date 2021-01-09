2021/01/09 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، القبض على عصابة نفذت 17 عملية للإتجار بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة نفذت ١٧ عملية للإتجار بالاعضاء البشرية في واسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة نفذت ١٧ عملية للإتجار بالاعضاء البشرية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).