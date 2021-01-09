2021/01/09 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افادت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بأن قوة مشتركة من الحشد والقوات الأمنية، اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش، خلال تنفيذها عملية أمنية جنوب سامراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين الحشد الشعبي وعناصر داعش الارهابي جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين الحشد الشعبي وعناصر داعش الارهابي جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).