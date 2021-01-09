إيران تعلن تحسن مستوى صادرتها إلى العراق.. ولكن تتوقع “انخفاضًا نسبيًا” لهذا السبب!

2021/01/09 | 12:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، يوم السبت، عن تحسن الصادرات الإيرانية إلى العراق والصين بعد انكماش حاد خلال المدة من 20 آذار 2020 وحتى 20 أيلول من العام نفسه.

وقال مساعد شؤون الاسواق التصديرية بالمنظمة، مجتبى موسويان ريزي، في تصريح لوكالة فارس الايرانية شبه الرسمية، إن الصادرات للعراق والصين اللذان يستحوذ كل منهما يستحوذ على 25% من الصادرات الايرانية “باتت ملائمة”.

وأشار إلى أن دولا أخرى مثل افغانستان أيضاً تحسنت الصادرات اليها وسجلت مستويات ايجابية بعد الانكماش، مبينا انه على الرغم من جائحة كورونا والحظر الاقتصادي الاميركي في الشهور التسعة المذكورة الا أن وضعية الاسواق التصديرية للسلع الايرانية شهدت تحسنا، وباتت أكثر من 90% من البوابات الحدودية فاعلة حاليا.

وتوقع ريزي أن يسجل حجم الصادرات مع انتهاء السنة المالية الجارية 20 آذار 2021، انخفاضا بنسبة 10% على اساس سنوي وأن تتحقق 90% من المستويات المستهدفة، عازياً الانخفاض الى توقعات المؤسسات الدولية على خلفية تبعات اجراءات كورونا ولاتتعلق بايران وحدها.

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